A las afueras de Madrid, rodeada de naturaleza y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, se encuentra la imponente mansión de David Bisbal y Rosanna Zanetti.

El artista comparte este hogar con su esposa, sus dos hijos Matteo y Bianca, y Ella, su hija mayor. Una residencia moderna y luminosa, con detalles personales que la vuelven única, entre ellos un huerto del que el propio Bisbal suele presumir en redes.

Así es la lujosa casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid: decoración moderna y una gran cocina | Créditos: Instagram @davidbisbal

La propiedad, reformada en 2021 —tal como reveló Vanitatis—, cuenta con cerca de 3.000m² y está situada en Ciudadelcampo, una urbanización premium cercana a San Sebastián de los Reyes y al circuito del Jarama.

Aunque menos conocida que otras zonas de lujo, sus valores inmobiliarios son contundentes: los precios de las viviendas oscilan entre 3 y 4 millones de euros, según los principales portales especializados.

LA CASA DE DAVID BISBAL Y ROSANNA ZANETTI

La casa de Bisbal se distribuye en varias plantas, cada una de aproximadamente 300m², a lo que se suma un amplio jardín diseñado para disfrutar en familia. Allí se ubican un área de comedor exterior, un porche generoso, una piscina y el huerto que el cantante muestra orgulloso desde hace años.

En cuanto a la decoración, la vivienda sigue un estilo nórdico moderno, con predominio de tonos claros y materiales naturales como la madera y la piedra. Las líneas rectas, la iluminación cálida y la integración de los espacios refuerzan la sensación de amplitud.

Uno de los ambientes más destacados es la gran cocina, diseñada en tonos grises y equipada con una encimera de piedra blanca que aporta luz y elegancia. Aunque el estilo general mantiene una estética pulida y minimalista, no faltan objetos personales y toques de color que reflejan la personalidad de la familia.

Además de las áreas familiares, la mansión integra espacios destinados al trabajo creativo: Bisbal cuenta dentro de la vivienda con su propio estudio de grabación, un rincón profesional que le permite componer y producir sin salir de casa.