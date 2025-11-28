A las afueras de Madrid, rodeada de naturaleza y ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital, se encuentra la imponente mansión de David Bisbal y Rosanna Zanetti.
El artista comparte este hogar con su esposa, sus dos hijos Matteo y Bianca, y Ella, su hija mayor. Una residencia moderna y luminosa, con detalles personales que la vuelven única, entre ellos un huerto del que el propio Bisbal suele presumir en redes.
La propiedad, reformada en 2021 —tal como reveló Vanitatis—, cuenta con cerca de 3.000m² y está situada en Ciudadelcampo, una urbanización premium cercana a San Sebastián de los Reyes y al circuito del Jarama.
Aunque menos conocida que otras zonas de lujo, sus valores inmobiliarios son contundentes: los precios de las viviendas oscilan entre 3 y 4 millones de euros, según los principales portales especializados.
LA CASA DE DAVID BISBAL Y ROSANNA ZANETTI
La casa de Bisbal se distribuye en varias plantas, cada una de aproximadamente 300m², a lo que se suma un amplio jardín diseñado para disfrutar en familia. Allí se ubican un área de comedor exterior, un porche generoso, una piscina y el huerto que el cantante muestra orgulloso desde hace años.
En cuanto a la decoración, la vivienda sigue un estilo nórdico moderno, con predominio de tonos claros y materiales naturales como la madera y la piedra. Las líneas rectas, la iluminación cálida y la integración de los espacios refuerzan la sensación de amplitud.
Uno de los ambientes más destacados es la gran cocina, diseñada en tonos grises y equipada con una encimera de piedra blanca que aporta luz y elegancia. Aunque el estilo general mantiene una estética pulida y minimalista, no faltan objetos personales y toques de color que reflejan la personalidad de la familia.
Además de las áreas familiares, la mansión integra espacios destinados al trabajo creativo: Bisbal cuenta dentro de la vivienda con su propio estudio de grabación, un rincón profesional que le permite componer y producir sin salir de casa.