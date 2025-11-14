David Bisbal fue uno de los artistas invitados a rendir homenaje a Raphael, Person of the Year 2025 de la Academia Latina de la Grabación.

En una noche marcada por el respeto y la admiración, Bisbal ofreció dos de las actuaciones más conmovedoras del tributo, reafirmando su vínculo con la tradición de la canción melódica en español.

El artista interpretó “Como yo te amo” y “En Carne Viva” acompañado por Elena Rose, en un emocionante dueto que desbordó energía y sentimiento.

David Bisbal emocionó con su homenaje a Raphael (Foto: Universal Music)

Con una puesta en escena elegante y una interpretación impecable, Bisbal logró capturar la esencia romántica y apasionada de Raphael, rindiéndole tributo con la fuerza vocal y carisma que lo han convertido en uno de los artistas más queridos de la música latina.

Su participación en el Person of the Year 2025 es un reflejo del respeto generacional hacia Raphael y de la capacidad de David Bisbal para seguir emocionando, reinventando clásicos sin perder la autenticidad que lo define.

GIRA “TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD” – 2025

15 NOV – AlmeríaPlaza de Toros — Sold Out

22 NOV – SevillaFibes — Sold Out

29 NOV – BilbaoBilbao Arena Miribilla

05 DIC – ZaragozaPabellón Príncipe Felipe

06 DIC – ValenciaRoig Arena — Sold Out

13 DIC – A CoruñaColiseum

19 DIC – MálagaPabellón Martín Carpena

20 DIC – GranadaPalacio de Deportes — Sold Out

22 DIC – MadridMovistar Arena — Sold Out

23 DIC – BarcelonaPalau Sant Jordi

