David Bisbal se consolida como el artista de la Navidad gracias al enorme éxito de su álbum “Todo es posible en Navidad”, que el año pasado conquistó al público con temas como “Burrito Sabanero”, “Todo es posible en Navidad” o “Los peces en el río”.

Este año, David Bisbal lanza una edición de este álbum de temas navideños que incluye un nuevo tema para celebrar las fiestas, “Navidad sin ti”, una de las canciones más emblemáticas de las Navidades en México, Estados Unidos y toda América Latina. Originalmente compuesta por Marco Antonio Solís, esta emotiva balada promete convertirse en un nuevo éxito que traspasará fronteras, siguiendo la estela de sus anteriores himnos navideños.

David Bisbal presenta “Navidad sin ti”, su nuevo himno navideño (Foto: Universal Music)

“Navidad sin ti” expresa la nostalgia y la melancolía de pasar la Navidad lejos de la persona amada. Aunque es una época de alegría y unión, la canción refleja con ternura ese sentimiento de soledad y recuerdo. Con su inconfundible voz y una interpretación llena de sensibilidad, David Bisbal transforma este clásico en una versión profundamente emocional, capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan.

El tema presenta un sonido de balada navideña con arreglos BIG BAND, donde la calidez de los instrumentos y la potencia vocal de Bisbal se unen para crear una atmósfera mágica. Su estribillo invita a conectar con los sentimientos más sinceros y a valorar la presencia de nuestros seres queridos:

“Navidad sin ti, blanca Navidad

Un recuerdo más, una lágrima más

Me hace tanto bien, recordar tu amor

Soñar tu amor, sentir que aún estás”.

David Bisbal presenta “Navidad sin ti”, su nuevo himno navideño (Foto: Universal Music)

Con “Navidad sin ti”, David Bisbal vuelve a llenar de emoción y esperanza las fiestas, reafirmando su lugar como una de las voces más queridas y universales de la música en español.