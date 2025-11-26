En las últimas horas, Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, encendió las alarmas en redes sociales al compartir una foto desde la cama de un hospital. El joven actor de Sex, relató el difícil momento que atravesó y llevó tranquilidad a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Luca explicó qué le pasó: “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté”, escribió junto a la postal en la que se lo ve acompañado por su padrastro, Pablo Echarri.

Foto: Instagram @justlucam

El actor no ocultó el susto que vivió, pero intentó ponerle algo de humor a la situación: “Momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien y ahora tengo esta foto épica para siempre”, agregó. Luca también aprovechó para agradecer el cariño y la preocupación de quienes lo rodean: “Gracias a todos por preocuparse”, cerró su mensaje.

Leé más:

Murió Elsa, la mamá de Nancy Dupláa y la familia entera la despidió: “Una vida dedicada a los demás”

LUCA MARTIN ATRAVIESA UN MOMENTO ESPECTACULAR ENTRE EL TEATRO Y LA RADIO CON EL APOYO DE SU FAMILIA

Luca Martin viene de un gran año profesional. Desde enero, se sumó al elenco de Sex en el Gorriti Art Center, una experiencia que, según contó, lo marcó profundamente. “Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y luego con amigos en momentos clave de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”, relató en una entrevista.

El joven también recordó cómo fue su primer contacto con José María Muscari, el creador del espectáculo: “Me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y aquí estamos, enfocados para el verano”.

Luca Martin (Foto: gentileza @vivituexperiencia)

Uno de los temas que más interés generó fue la reacción de sus padres ante este desafío. Luca fue claro: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumé al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque estoy trabajando con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.

Leé más:

En fotos: Pablo Echarri y Nancy Dupláa fueron a ver el debut teatral de Luca Martin

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.