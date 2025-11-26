La Delio Valdez corona un año extraordinario: este 27 de noviembre, la orquesta se presenta en el Movistar Arena para presentar El Desvelo, su sexto y más reciente álbum, y lo hará a días de haber recibido el prestigioso Premio Konex de Platino en la categoría Música Tropical.

Por: Javifotoman

La Delio Valdez, reconocida con el Premio Konex de Platino

En octubre, la orquesta fue distinguida por la Fundación Konex, que cada año reconoce a las personalidades más destacadas de la cultura, la ciencia y el arte argentino.

En esta edición dedicada a la Música Popular, La Delio Valdez fue seleccionada como una de las agrupaciones más influyentes del género tropical, celebrando su trayectoria, su aporte cultural y su impacto en la música popular argentina.

El Desvelo: el nuevo capítulo artístico de La Delio Valdez

Lanzado el 29 de abril, El Desvelo marca una etapa renovada para la orquesta. El álbum, compuesto por 12 canciones originales, explora sonidos profundos y una narrativa emocional que combina lo íntimo con lo trascendental.

Un año inolvidable y una carrera en expansión

Por: Caro Pedace

En el marco de sus 15 años de trayectoria, La Delio Valdez realizó una gira internacional por América Latina y Europa que culminó con un show multitudinario frente a 25 mil personas en el Estadio Ferro.

Show en el Movistar Arena: una noche única

La presentación de El Desvelo en el Movistar Arena promete ser un espectáculo vibrante, enérgico y lleno de emoción. La orquesta ofrecerá un recorrido por los sonidos que la caracterizan: cumbia, salsa, bachata, jazz, ritmos andinos y un toque arrabalero, siempre con la impronta singular que la distingue.

El show será una experiencia sensorial completa, marcada por la entrega de cada integrante y la profunda conexión de la banda con su público. El Desvelo es un álbum humano, reflexivo y poderoso, y su presentación en Buenos Aires se anuncia como una noche inolvidable colmada de magia, ritmo y celebración colectiva.