Un domingo que parecía tranquilo terminó en un verdadero susto para Zoe Bogach, la ex Gran Hermano que hoy se luce como influencer. Mientras grababa contenido para promocionar un espejo con luces LED en su departamento, el producto se le cayó encima y le provocó cortes en las muñecas y las piernas.

Todo quedó registrado en sus historias de Instagram, donde Zoe mostró el detrás de escena del accidente. Al principio, se la veía entusiasmada presentando el espejo recién recibido como parte de un canje.

Foto: captura de Live de TikTok.

“Chicos, acabo de sacarle el papel a mi nuevo espejo… yo lo amo”, contó. Pero el entusiasmo duró poco. Cuando intentó enchufar el espejo para mostrar las luces, la estructura —de gran tamaño y peso— se vino abajo y se hizo trizas en segundos.

Minutos después del golpe, Zoe grabó una nueva historia desde su dormitorio, todavía conmovida por lo que había pasado. “Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, relató, todavía afectada.

Las imágenes que compartió muestran el desastre: el espejo partido en mil pedazos, láminas de vidrio por todo el piso y heridas visibles en su cuerpo. En una foto se ve un corte profundo en la muñeca, con sangre fresca; en otra, un tajo en la pierna. “Por suerte, no me pasó nada grave”, aclaró para llevar tranquilidad a sus seguidores.

En medio del caos, Zoe también mostró cómo su gato se asustó por el estrépito y se escondió debajo de la sábana. “Mi gato se asustó mucho y se metió abajo de la sábana”, contó mientras lo acariciaba para calmarlo: “Gordi, ¿te asustaste, mi amor? Pero no te pasó nada”.

“Se me vino el espejo encima”: el violento accidente de Zoe Bogach que mostró en sus redes. (Video: Instagram/zoebogach).

Además del impacto emocional, Zoe se enfrentó al desafío de limpiar los restos del espejo. “No entiendo cómo juntar todo eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo junto?”, se preguntó, todavía atónita y con miedo de volver a lastimarse con los vidrios.

Afortunadamente, Zoe no necesitó asistencia médica y pudo tratar las heridas con curaciones caseras. El espejo, en cambio, quedó completamente destruido. “Bueno, en fin. Me faltó solamente mostrarles cómo son las luces. Capaz que después se los muestre”, bromeó entre risas nerviosas, intentando ponerle humor a la situación.

Horas más tarde, Zoe demostró que el accidente no le arruinó el domingo. Se mostró posando frente a un nuevo espejo de cuerpo entero, luciendo un conjunto deportivo celeste con top corto y short al tono, accesorios dorados y un look relajado con el pelo suelto y maquillaje suave.

