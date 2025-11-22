Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la abogada y panelista Alejandra Maglietti y la modelo Vicky Xipolitakis.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 22 de noviembre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand el periodista Diego Cabot, que hablará sobre las novedades de la Causa Cuadernos, y el escritor Federico Andahazi.

QUÉ DIJO MIRTHA LEGRAND DE LA LLEGADA DE MORIA CASÁN A ELTRECE COMO CONDUCTORA

En el marco de su paso por la Gala solidaria del Hospital Rivadavia, Mirtha Legrand habló en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) la incorporación de Moria Casán a la pantalla de eltrece con su programa, La Mañana con Moria.

Mirtha Legrand en la gala del Hospital Rivadavia (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Bienvenida sea Moria”, dijo la conductora deLa Noche de Mirthasobre la One y cuando le preguntaron si iría al programa de su colega, la Chiqui fue contundente con su respuesta:“No, no voy a otro programa”.

