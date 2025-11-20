Migue Granados sorprendió a sus seguidores al contar que logró bajar 20 kilos y aprovechó para lanzar una advertencia fuerte sobre el uso de medicamentos para adelgazar. El conductor de Soñé que volaba (Olga) se refirió al caso de Robbie Williams, quien atraviesa un drama de salud tras consumir inyecciones para perder peso.

En sus redes sociales, Granados fue directo: “Dejen de joder con el Ozempic de verg… ese es un peligro”, escribió en X, dejando en claro su postura sobre el fármaco que se popularizó en los últimos meses.

El humorista contó que su cambio físico no fue producto de medicamentos, sino de un plan alimentario y actividad física. “Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kg ya”, relató, y sumó con humor: “Pude conocer personalmente a mi p…”.

ASÍ ES LA DIETA DE MIGUE GRANADOS

Muchos usuarios le preguntaron detalles sobre su dieta y Migue no dudó en compartir su experiencia: “Estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto”, explicó.

En cuanto a los alimentos que consume, detalló: “Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”.

LAS INYECCIONES QUE LE TRAJERON GRAVES PROBLEMAS A ROBBIE WILLIAMS

La advertencia de Granados llegó después de que Robbie Williams contara públicamente que está perdiendo la vista, un problema que él mismo relacionó con el uso de inyecciones para bajar de peso.

En una entrevista, el cantante británico reveló: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”. Williams relató que la disminución de su visión ya afecta su vida profesional y personal: en sus shows no logra distinguir a la gente y, en un partido de fútbol, los jugadores se le ven como “manchas en un campo verde”.

Robbie Williams

El artista también advirtió: “Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”. Incluso, contó que tuvo que cambiar la graduación de sus anteojos y que, al hablar con otros usuarios del medicamento, muchos le reconocieron síntomas similares: “Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”.

