Marco Antonio Solís regresa a la Argentina y la expectativa es total.

El legendario cantante mexicano, conocido como El Buki, anunció tres shows en el Movistar Arena los días 20, 21 y 24 de noviembre de 2025 como parte de su gira mundial Más Cerca de Ti World Tour.

El vínculo entre Solís y el público argentino es inquebrantable.

Marco Antonio Solís sobre Argentina.

El propio artista lo reconoció: “Mi conexión con Argentina y su público es muy profunda. La forma de ser de mis seguidoras es sumamente amorosa; son maravillosas y viven con pasión el romanticismo de mis canciones”, expresó con emoción.

Un reencuentro esperado y entradas agotadas

La demanda fue tan grande que el show del 24 de noviembre ya está sold out, confirmando el fervor de los fans locales y el lugar especial que ocupa el artista en el corazón de los argentinos.

Con más de 50 años de carrera y 80 millones de discos vendidos, Marco Antonio Solís es una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español.

Sus canciones atraviesan generaciones y siguen emocionando a miles en cada presentación.

Tres noches únicas para celebrar el amor y la música

El cantante promete un espectáculo cargado de emociones, clásicos inolvidables y una puesta en escena pensada para que cada fan viva una experiencia única.

“Aprecio cada oportunidad que Dios me da de estar en Argentina. Los conciertos me permiten conectar con los sentimientos de las seguidoras y la energía del lugar; para mí, lo más importante es abrirles mi corazón y dejarme llevar por la emoción”, aseguró Solís.

Las entradas para las funciones del 20 y 21 de noviembre ya están a la venta y se espera que también se agoten en tiempo récord.