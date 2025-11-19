FMK lanza “Lamba”, su proyecto más ambicioso hasta el momento, donde explora en profundidad la cultura afro y las raíces rítmicas que marcaron su camino musical.

Un álbum producido en Miami con referentes internacionales

Grabado y producido en Miami, “Lamba” reúne a grandes nombres de la escena global:

Daramola , reconocido productor y artista nigeriano

Jorge Milliano

Estani

Junto a ellos, FMK construye un sonido moderno, lleno de matices, que combina la calidez del afrobeat, la sensibilidad del pop y la intensidad emocional que caracteriza sus letras.

16 canciones que celebran la raíz afro

El disco está compuesto por 16 temas que recorren distintos paisajes sonoros:

La esencia tribal aparece en “LAMBA” y “ASISI”

Las texturas más melódicas brillan en “ÁNGEL” y “Siempre te vi bien”

Colaboraciones destacadas

“LAMBA” incluye feats de:

Bhavi – “Besitos en Polvo”

Zoe Gotusso – “Si el mundo se acabara”

CRO – “Morena”

Jotta – “Paz”

Emilia, Tiago PZK y Nicki Nicole – “Masna Remix” (cierre del álbum)

Completan el tracklist canciones como “Obsesión”, “Una Oportunidad”, “8PM”, “11” y “5AM”, que profundizan en un universo marcado por la introspección, el amor y la conexión espiritual.

Video lyrics

Los videos del álbum fueron grabados en Santa Marta, Colombia, bajo la dirección de Agustín Portela. Con una estética inspirada en los paisajes, los colores y la energía del Caribe, las piezas visuales acompañan y potencian la esencia cultural del proyecto.

FMK presenta “LAMBA” en Buenos Aires

El álbum será presentado en vivo el 30 de noviembre en Niceto Club, en Buenos Aires, Argentina.