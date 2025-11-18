El director Maxi Gutiérrez presentó “La dicha en movimiento”, la nueva película documental sobre la mítica banda Los Twist, en el magazine periodístico “La pinta es lo de menos”, el ciclo matutino del Canal de la Ciudad que renueva las mañanas con información, actualidad y entretenimiento.

“La pinta es lo de menos”: el magazine que acompaña tus mañanas

Con la conducción de Nacho Goano, el programa ofrece un formato ágil que combina noticias, entrevistas, humor y todos los temas que importan al público porteño. El equipo se completa con:

Santiago Russo en Deportes

Julián Labruna en Espectáculos

Lucas Berengua con la información del Clima

Laura González cubriendo el Tránsito

Maxi Gutiérrez y “La dicha en movimiento”: Los Twist en la pantalla

Durante su participación, Maxi Gutiérrez habló sobre la realización de “La dicha en movimiento”, un film que rescata la historia, el espíritu y la influencia de Los Twist, uno de los grupos más representativos del rock argentino.La entrevista repasó anécdotas, proceso creativo y la importancia cultural de la banda en la escena nacional.