Después de semanas de especulaciones y versiones cruzadas, Lucía Celasco decidió ponerle fin al misterio: la nieta de Susana Giménez confirmó su romance con Nicolás Figal, el defensor de Boca Juniors.

La joven modelo y empresaria compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 271 mil seguidores, una foto junto al futbolista.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes, vestidos de blanco y disfrutando de un almuerzo al sol.

Lucía Celasco y Nicolás Figal.

La postal, que primero subió Figal y luego replicó Celasco, dejó en claro el buen momento sentimental que atraviesan.

El inicio del romance y los rumores que rodearon a la pareja

La relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal comenzó a tomar fuerza siete meses después de que el jugador pusiera fin a su matrimonio con Flor Fernández, reconocida empresaria gastronómica.

Foto: Movilpress

Tras una separación marcada por rumores de infidelidad y una profunda crisis de pareja, Figal volvió a ser noticia por su vida amorosa.

En el medio, el futbolista tuvo una salida con Belén Negri, la influencer chilena que trabaja en LUZU TV, pero finalmente fue Lucía quien conquistó su corazón.

Por: Santiago Sedlacek

Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la primera cita fue en un bar: “Primero llega él y después llega ella, y se sientan en una mesa donde estuvieron a los besos, y los vio todo el mundo. Y obviamente, luego se retiraron juntos”.

Ese encuentro, a mediados de agosto, encendió las alarmas sobre un posible romance.

Quién es Lucía Celasco: la nieta de Susana que elige el bajo perfil

Nacida el 25 de noviembre de 1993, Lucía Celasco es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco.

Aunque su familia está ligada al mundo del espectáculo por su abuela materna, ella prefiere mantenerse lejos de la televisión y los flashes.

Lucía está enfocada en su carrera como modelo y en su marca de indumentaria, The Vintage Hole, que ofrece ropa para hombres, mujeres y opciones unisex, además de calzado, trajes de baño y accesorios. El local está en Villa Crespo y también vende online.