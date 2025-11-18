El último fin de semana, Palermo sumó una nueva propuesta gastronómica que ya está dando que hablar: Somma bar.
La apertura fue un verdadero evento de la noche porteña. Entre los invitados se destacaron Vanina Escudero y su marido Álvaro Navia, que no quisieron perderse la fiesta.
También se sumó el reconocido diseñador Claudio Cosano, junto a otras figuras del ambiente.
El nuevo local se instaló en una de las zonas más movidas de la ciudad, apostando por un espacio amplio, moderno y con detalles que buscan sorprender.
La inauguración dejó en claro que el nuevo local apunta a ser protagonista de la noche porteña.
Con famosos, buena música y una terraza que promete ser el lugar ideal para las próximas noches cálidas y ya empezó a marcar tendencia en Buenos Aires.
Fotos: RS Fotos.