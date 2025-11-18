La artista urbana argentina Barbi Dash, con solo 14 años, vivió una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera al asistir a la 26.ª edición de los Latin GRAMMYs, celebrada el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Barbi Dash en los Latin GRAMMYs 2025

Barbi Dash y Lil Jan Por: Picasa

La joven cantante fue invitada al evento como reconocimiento a su creciente trayectoria, especialmente luego de que su canción “Tú lo sabes”, en colaboración con el español Lil Jan, fuera considerada en el proceso de selección de los premios. Este logro la posiciona entre las promesas emergentes más destacadas de la música urbana latinoamericana.

Barbi Dash Por: Picasa

Durante la gala, Barbi Dash compartió momentos con referentes de la música latina y vivió desde adentro la energía de los Latin GRAMMYs.“Fue un honor enorme poder estar allí y vivir de cerca esta experiencia. Me sentí muy emocionada y agradecida por cada momento”, expresó desde Las Vegas.

Acerca de Barbi Dash

Barbi Dash, nombre artístico de Bárbara Borgogno, es una artista argentina que comenzó su carrera de manera independiente desde muy pequeña. Nacida en Neuquén, formada en Santa Fe y actualmente radicada en Buenos Aires, compone, produce y crea su propio contenido, lo que la destaca por su autenticidad y creatividad dentro de la música urbana.

Debutó a los 12 años con su sencillo “Desastre” y desde entonces lanzó canciones como “Ya se Fue” junto a Efrah, “La Pareja Fav” con Jota M y “Flow Verificada”, entre otros, mostrando una versatilidad que abarca el trap y distintos géneros urbanos.

En muy poco tiempo, Barbi construyó una proyección internacional que la llevó a colaborar con artistas españoles, girar por Colombia y preparar su primer EP, “Quiero Más”, que lanzará en 2025 bajo la producción de Federico Iván.