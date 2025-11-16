En Argentina, la llegada de diciembre trae consigo aromas, rituales y sabores que marcan el ritmo de las fiestas, y entre ellos el pan dulce ocupa un lugar privilegiado. Especialmente, el de Plaza Mayor.

La reconocida panadería y restaurante del barrio de Monserrat repite cada diciembre una postal ya habitual: cuadras de personas esperando para llevarse su pan dulce emblemático.

La receta, que mantiene su esencia desde 1985, combina frutos secos de calidad con higos confitados, y fue transmitida de generación en generación, consolidándose como uno de los sabores más esperados de la temporada.

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor para la Navidad de 2025 | Créditos: Instagram @plazamayorok

CUÁNTO CUESTA EL PAN DULCE DE PLAZA MAYOR

Con la proximidad de las Fiestas, Plaza Mayor volvió a lanzar su edición anual del pan dulce, que este año tiene un precio de $36.000, casi $11.000 más que en 2024. A pesar del incremento, sigue siendo considerado uno de los más accesibles dentro del segmento de panettones artesanales y, como suele ocurrir cada año, su demanda supera a la oferta.

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor para la Navidad de 2025 | Créditos: Instagram @plazamayorok

De hecho, ya comenzaron a aparecer reventas online por más de $40.000, un fenómeno que confirma su popularidad y la devoción que genera entre quienes lo consideran un infaltable de la Navidad argentina.

Cuánto cuesta el pan dulce de Plaza Mayor para la Navidad de 2025 | Créditos: Instagram @plazamayorok

Plaza Mayor atiende en su local de Venezuela 1399, en pleno Monserrat, con un horario especial para estas semanas: de 9 a 11 y de 17 a 19, dos franjas en las que los clientes buscan asegurarse el preciado pan dulce antes de que se agote.