Este jueves, Masterchef Celebrity presentó una edición distinta que sorprendió a los participantes y al público. Los jurados del certamen anunciaron una “semana especial”, con una dinámica inédita que puso a prueba su propio rol dentro de la cocina más famosa de la televisión.

“Van a tener que dar lo mejor esta semana, pero no van a ser los únicos, porque nosotros también nos vamos a meter en las cocinas. Esta vez nos ponemos los delantales”, adelantaron los chefs, antes de revelar que se trataría de un duelo entre Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes asumieron el papel de capitanes de equipo.

DONATO VS. MARTITEGUI: LOS JURADOS, EN PIE DE GUERRA

La competencia propuso un versus directo entre los dos jurados, quienes formaron sus propios equipos de celebridades. A diferencia de las galas habituales, ni Donato ni Martitegui pudieron cocinar ni manipular utensilios: su rol fue el de guiar, planificar y supervisar el trabajo de sus equipos.

“Tienen absolutamente prohibido tocar cualquier utensilio. No pueden cocinar”, les advirtió Damián Betular, que en esta ocasión pasó del rol de juez habitual al de observador imparcial, acompañado por Ariel Rodríguez Palacios, invitado especial de la semana.

Crédito: Instagram

Los equipos tuvieron 60 minutos para preparar un banquete rockero de cuatro platos, incluyendo obligatoriamente una opción dulce. Además, contaron con solo dos minutos previos para definir la estrategia y coordinar tareas con sus capitanes.

UNA COCINA CONVERTIDA EN ESCENARIO

El desafío de la noche tuvo como consigna preparar un banquete para el backstage de una banda de rock, lo que llevó a los participantes a desplegar creatividad, ritmo y trabajo en equipo. Mientras los famosos cocinaban, las cámaras captaron las intervenciones de Martitegui y Donato, que, a pura gestualidad y consejos, intentaban mantener el control sin romper las reglas.

“No poder cocinar es mucho más difícil de lo que pensaba. Querés meter la mano todo el tiempo”, admitió Donato entre risas, mientras Martitegui analizaba cada detalle de su equipo con la precisión que lo caracteriza.