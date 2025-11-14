Después de una intensa temporada laboral, Julieta Poggio decidió hacer una pausa y viajar a Tailandia para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

En medio de playas paradisíacas, templos exóticos y paisajes de ensueño, la actriz, modelo y bailarina se sumó a un grupo de 30 personas —en su mayoría mujeres— con el objetivo de relajarse, aunque sin dejar de generar contenido para sus redes sociales.

Fiel a su estilo, la ex participante de Gran Hermano compartió cada detalle del viaje con sus seguidores, desde recorridos turísticos hasta producciones improvisadas para TikTok e Instagram, demostrando que una verdadera influencer nunca deja de trabajar, ni siquiera en vacaciones.

Sin embargo, uno de sus videos más recientes llamó la atención por un motivo inesperado: un encuentro fallido con un grupo de monos que terminó en un accidente tan divertido como viral.

EL DIVERTIDO SUSTO DE JULIETA POGGIO CON LOS MONOS

Todo ocurrió cuando Julieta intentó acercarse a los animales durante una de sus excursiones. Con total naturalidad, saludó a los monos con un “Hi!” en inglés y extendió la mano para acariciarlos, asegurando que eran “buenos”. Pero lo que parecía una escena tierna rápidamente se convirtió en un momento de caos.

Crédito: Tik tok

Los animales, incómodos con la cercanía, reaccionaron de forma brusca: comenzaron a moverse en grupo hacia ella y uno incluso intentó treparle por las piernas. La reacción de Poggio fue instantánea: entre risas y gritos, retrocedió tan rápido que terminó cayendo al agua para escapar del improvisado ataque.

Lejos de asustarse, la influencer se tomó el episodio con humor y lo compartió en sus redes sociales con el texto: “Intenté hacerme amiga de los monos y casi me matan del susto”. En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios y carcajadas de sus seguidores.