La próxima temporada teatral en Carlos Paz promete encender el verano con una dupla que ya genera expectativa: Julieta Poggio y Pedro Alfonso compartirán escenario por primera vez en la obra Cortocircuito.

La producción, a cargo de Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, se presentará en el Teatro del Lago a partir de diciembre.

El encargado de anunciar la noticia fue el propio Pedro Alfonso, quien alcanzará con este proyecto su obra número 15 en el tradicional circuito teatral cordobés.

Fiel a su estilo, lo hizo con una presentación sorpresa desde las escaleras del teatro: “Mi próxima compañera de elenco… no van a poder creer quién va a bajar por las escaleras”, dijo entre risas, antes de revelar la identidad de su nueva compañera.

En ese momento, Julieta Poggio irrumpió con una breve coreografía de danza jazz, confirmando su participación en Cortocircuito.

Radiante, expresó su emoción: “Estoy súper feliz y entusiasmada por formar parte de este proyecto. Amo los desafíos, me encanta el elenco, amo Carlos Paz y estoy segura de que lo voy a pasar genial”.

Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE PEDRO ALFONSO

Por su parte, Pedro Alfonso no ocultó su alegría por compartir escenario con la ex Gran Hermano: “Estoy muy contento de que esté Juli, me parece que la va a romper y es muy lindo tenerla entre nosotros”, aseguró.

El elenco de Cortocircuito se completa con el reconocido humorista Yayo Guridi, quien aportará su sello característico de humor al espectáculo. Con una combinación de frescura, comedia y química entre sus protagonistas, la obra se perfila como una de las apuestas más fuertes de la temporada 2025 en Carlos Paz.