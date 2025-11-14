Gimena Accardi y Seven Kayne encendieron las redes con una foto cargada de tensión que forma parte de la campaña de TILF, el nuevo proyecto audiovisual que la actriz codirige junto a Agustina Navarro. La imagen de ambos compartiendo un mismo chupetín rojo se convirtió en fondo de pantalla de la actriz.

En medio de la expectativa por este lanzamiento, Accardi volvió a ocupar los primeros puestos de conversación digital gracias a una serie de fotos que funcionan como adelanto conceptual de la obra.

Entre ellas, la que protagoniza junto a Seven Kayne se convirtió rápidamente en tendencia, generando comentarios sobre la química que aparentan tener y sobre el tono provocador de la propuesta.

El proyecto TILF representa para Accardi un nuevo territorio expresivo. Durante su entrevista en Soñé que volaba (Olga), marcó distancia respecto de los rumores y aclaró el propósito detrás de la campaña.

Explicó que la intención es “jugar con los límites de la ficción y los estereotipos”, dejando en claro que el impacto visual es parte del código narrativo que eligió explorar. Con humor, sostuvo que está atravesando un momento de experimentación creativa que la impulsa a mostrarse “más audaz y descontracturada”.

EL FONDO DE PANTALLA DE GIME ACCARDI

La foto en la que comparte un chupetín rojo con Seven Kayne fue elegida por Gime Accardi como fondo de pantalla.

Gime Accardi mostró su fondo de pantalla y sorprendió a todos

Compartió la captura donde se ve la imagen, el 11:11 en el horario y algunas notificaciones vinculadas a su salud.