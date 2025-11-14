En medio de la atención mediática que generó el regreso de Mauro Icardi y La China Suárez a la Argentina, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, rompió el silencio y dio su versión sobre su rol profesional y su vínculo con las figuras involucradas.

Invitada a Ángel Responde, el ciclo de streaming que Ángel de Brito conduce en Bondi Live, la letrada habló sin rodeos sobre su trabajo, su relación con el delantero y su posición frente a la exposición pública del caso.

“Conozco muy poquito a la China, mi diálogo es con Mauro. Pero sí veo que le hace muy bien y son una familia”, afirmó Marcovecchio, dejando ver que su contacto directo es exclusivamente con el jugador, aunque no desconoce la dinámica familiar que lo rodea.

Durante la entrevista, la abogada explicó que su modo de trabajar se basa en una regla que aplica desde el inicio de su carrera: mantener el profesionalismo y evitar alimentar rumores. “Es uno de los grandes motivos por los cuales no hablo nunca nada, por protocolo. Lo fundamental es mantener el eje y la conducta”, subrayó.

Asimismo, diferenció con claridad su función judicial del ruido mediático: “Mi cliente es Mauro. Lo que a mí me interesa son las circunstancias que hacen al expediente, porque hay cuestiones que no lo hacen y pasarían a ser, de buena manera lo digo, ‘chusmerío’”.

De esta manera, Marcovecchio se despegó de las versiones cruzadas que suelen rodear al entorno del futbolista, dejando en claro que su tarea es estrictamente legal y que no participa en la esfera mediática del vínculo entre Icardi y Suárez.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

REPRESENTAR A PARTES ENFRENTADAS, SIN CONFLICTO

Uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando Ángel de Brito le consultó cómo maneja la dualidad de representar a figuras mediáticamente opuestas: Mauro Icardi y Yanina Latorre, quien ha tenido fuertes cruces públicos con La China Suárez.

Marcovecchio respondió con calma y profesionalismo: “En relación a Eugenia, más allá de que su comportamiento siempre ha sido impecable para conmigo, jamás le pregunto nada ni a ella ni a Mauro. Son escenarios distintos. Trabajo caso por caso y nunca los mezclo”.

La abogada cerró su participación reafirmando su estilo reservado y prudente: “No se trata de opinar ni de tomar partido, sino de ejercer la defensa con respeto y distancia”, una frase que, en tiempos de exposición constante, la posiciona como una voz distinta dentro del espectáculo mediático.