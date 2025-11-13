MasterChef Celebrity Argentina vivió un verdadero sacudón con la llegada de Sebastián Yatra. El artista colombiano grabó una participación especial a horas de que Tini Stoessel, su ex, concluya con su exitosa serie de presentaciones en Tecnópolis con “Futttura”.

La noticia se conoció este jueves 13 de noviembre, cuando Paula Varela confirmó en sus redes sociales que Yatra estuvo en el estudio del reality de Telefe.

La panelista compartió un video en el que mostró su sorpresa y entusiasmo por la presencia del cantante, asegurando que el revuelo fue total entre los participantes, el jurado y la producción.

Sebastian Yatra. REUTERS/Marco Bello Por: REUTERS

Así fue la grabación de Sebastián Yatra en MasterChef Celebrity

“Arden las cocinas. En este momento, Sebastián Yatra está en MasterChef”, lanzó Varela en su reel, dejando en claro el impacto que generó la llegada del intérprete de Tacones Rojos y Pareja del Año.

La periodista no dudó en comparar el furor con la reciente visita de Johnny Depp al canal, y se preguntó cómo reaccionaría Wanda Nara, la conductora del ciclo, ante semejante invitado.

Wanda Nara y Johnny Depp (Foto: América).

Por ahora, una de las grandes incógnitas es si Wanda aprovechará la ocasión para preguntarle a Yatra sobre su pasado amoroso, especialmente por su relación con Tini Stoessel.

El rol de Sebastián Yatra en MasterChef Celebrity

Según detalló Varela, la participación de Yatra será en calidad de figura invitada, siguiendo la tradición de MasterChef de sumar artistas internacionales para interactuar con los concursantes y el jurado.

Paula Varela dio todos los detalles de Yatra en Argentina

“Obviamente él no va a cocinar, sino que va a estar acompañando ahí a los jurados, hablando un poco con los participantes”, explicó la panelista.

La grabación ya quedó lista para su futura emisión, y desde la producción anticiparon que será un momento “lindo y muy especial”.

“Redondita les está saliendo. Todo divino Sebastián Yatra. A mí me encanta”, resumió Varela.