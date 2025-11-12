Marley estuvo en Nadie dice nada, donde Nicolás Occhiato le hizo una pregunta tan insólita que quedó en ridículo.

Es que Nico puso el ojo en las cuentas de Instagram de Alejandro Wiebe. Destacó la suya personal, pero también las de otros integrantes de su entorno.

Al hablar de entorno, la referencia es a su círculo cercano: Mirko y Milenka, sus hijos, pero también uno de los perros que tuvo Marley.

Marley le tapó la boca a Nico Occhiato ante una insólita pregunta | Créditos: Instagram

EL BLOOPER DE NICO OCCHIATO

El conductor de Nadie dice nada soltó: “Vos ya venías muy bien con el Instagram de tu perro, ¿no?”.

A lo que Marley respondió: “Sí, tenía 500 mil seguidores ahí”. Lo insólito llegó después. “Pero al perro le escribías vos, ¿no?”. Entre risas, su colega bromeó: “No, no, escribe él…Conductor de La Voz, ja, ja”.