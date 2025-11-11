Los Tekis vuelven a Buenos Aires para ofrecer un show imperdible. El próximo 2 de diciembre en La Trastienda Club, el grupo presentará oficialmente el Carnaval 2026, en un espectáculo que promete música, color, energía y la esencia del Norte argentino.

El Carnaval es una celebración ancestral que trasciende fronteras. En el Noroeste argentino, simboliza el cierre del ciclo agrícola que inicia con el homenaje a la Pachamama en agosto. Cada año, el “Diablo del Carnaval” se despierta entre albahaca, sueños y alegría para transformar la tristeza en amor, hermandad y fiesta popular.

Organizado por Los Tekis, una de las bandas más importantes del folclore contemporáneo argentino, el evento será una experiencia única donde se mezclan música, tradición y comunidad, uniendo generaciones bajo el mismo canto de celebración.

Estreno del videoclip “Un Millón de Rosas” junto a La Pepa Brizuela

Además del anuncio de su show en Buenos Aires, Los Tekis presentan hoy el videoclip oficial de su más reciente éxito, “Un Millón de Rosas”, junto a La Pepa Brizuela, ícono del cuarteto cordobés.

Luego de un mes lleno de estrenos —con canciones como “Un traguito más” y “Cuando llegue el tiempo hei de regresar” junto a Los de Jujuy, además de su festival “Carnaval Los Tekis”—, el grupo continúa expandiendo su propuesta musical con esta colaboración que celebra la diversidad sonora argentina.

“Un Millón de Rosas” combina el espíritu festivo del carnaval jujeño con la potencia del cuarteto cordobés, logrando una fusión entre cumbia y caporal que irradia alegría y romanticismo.El resultado: una canción bailable, contagiosa y profundamente argentina.



