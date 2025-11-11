La Chabona se mostró muy dolorida al confirmar la trágica noticia del fallecimiento de su sobrina, Sarai Adelei Palacio, una beba de solo nueve meses que estaba internada en terapia intensiva en el Hospital San Felipe de San Nicolás.

La pequeña Sarai sufrió un accidente y, a pesar de los esfuerzos médicos, no lograron salvarla. La noticia golpeó de lleno a la familia y a todos los que siguen de cerca a La Chabona en redes sociales.

En medio del velorio, La Chabona se mostró completamente quebrada y compartió su angustia con sus seguidores. “Lamentablemente, Sarai falleció. Hola gente, acá les informo porque desde anoche estamos lamentablemente velando a mi sobrina, mi hermosa sobrina, era mi reina… destrozado, la verdad que nos dejó un re vacío”, expresó con la voz entrecortada.

EL DOLOR DE LA CHABONA POR LA MUERTE DE SU SOBRINA DE NUEVE MESES

La influencer agradeció el apoyo recibido y contó que toda la familia se reunió para despedir a la beba. “Estamos en San Pedro, en el servicio Coopser, todo el interesado que quiera venir a despedirse, un ángel, era una beba chiquitita con tan solo nueve meses, loco”, relató.

En medio de la tristeza, La Chabona no ocultó su bronca y su desconcierto ante la pérdida. “¿Por qué Dios es tan injusto? A veces Dios te pega por donde más te duele. Acá estamos velándola, está toda la familia presente lamentablemente. Quiero agradecer a toda la gente que hicieron el aguante, que estuvieron desde el primer momento”, remarcó.

María Palacios, La Chabona, cruzó a L-Gante.

El dolor de La Chabona se sintió en cada palabra y en cada publicación. La despedida de Sarai, esa beba que apenas empezaba a vivir, dejó una herida profunda en toda la familia.

