En 2025, el reconocido divulgador musical Marcelo Arce celebra medio siglo de trayectoria con un nuevo espectáculo imperdible: “De Carmen a Sting”, parte del Ciclo 50 Años de Marcelo Arce en la Música.Una función única que se presentará el miércoles 19 de noviembre a las 20:00 hs en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, Buenos Aires).En este nuevo show, Marcelo Arce invita al público a vivir un viaje musical inolvidable, que abarca desde la ópera clásica hasta el pop contemporáneo.El programa incluye obras emblemáticas como:Cada presentación de Marcelo Arce se convierte en un cuento musical, donde el arte y la narración se unen para revelar qué describen las obras, sus anécdotas, rarezas y los secretos detrás de cada composición.Con su estilo inconfundible, Arce combina música, historia y humor, acompañado por una pantalla súper gigante que potencia la experiencia visual y sonora del espectáculo.Única función: Miércoles 19 de noviembre – 20:00 hsLugar: Teatro Astral, Av. Corrientes 1639, Buenos AiresEntradas numeradas: en boletería del teatro y a través de Plateanet