FedeVigevani anuncióa el show despedida de su espectáculo “El Mundo de FedeVigevani”, que tendrá lugar el 22 de diciembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield).

Será la última oportunidad de vivir esta experiencia en Argentina, marcando el cierre de una de las giras más impactantes del entretenimiento latino.

Entradas El Mundo de Fede Vigevani en Estadio Vélez

Venta general a través de Enigma Tickets.

En esta noche histórica participarán Ian Lucas —quien brilla actualmente en MasterChef Celebrity Argentina—, además de Club Misterio, Los Vecinos y Los Fachas.

Nueva música y proyección internacional

Mientras prepara su despedida en Vélez, Fede continúa expandiendo su carrera musical con nuevos lanzamientos como “Me contó un pajarito” junto a Luck Ra e Ian Lucas, y “Película de amor” junto a Los Vecinos.

Antes de llegar a Buenos Aires, Vigevani se presentará en importantes escenarios de la región:

30 de noviembre – Arena Guadalajara

7 de diciembre – Arena Monterrey

13 de diciembre – Arena Ciudad de México

14 de diciembre – Cancún

18 de diciembre – Antel Arena (Uruguay)

Fede Vigevani: un ícono del entretenimiento digital

Con más de 70 millones de suscriptores en YouTube, 30 millones en TikTok y 11 millones en Instagram, Fede Vigevani se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante.