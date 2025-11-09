Walter Santiago, más conocido como Alfa de Gran Hermano, volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar una fuerte discusión en plena vía pública.

Un video grabado por dos motociclistas que lo increparon circuló rápidamente en redes y desató una ola de comentarios.

Los hombres aseguraron que el mediático los había chocado y después intentó escapar. Él, en cambio, sostiene que nunca hubo impacto y que pensó que se trataba de un intento de robo.

El episodio se registró en la intersección de la avenida General Mosconi y Bolívar, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En las imágenes se lo ve a Alfa descender de una camioneta Mercedes Benz gris, mientras uno de los motociclistas le grita acusándolo de manejar de manera imprudente. En respuesta, el ex participante del reality toma su celular y comienza a filmarlos, señalando que los hombres intentaban robarle.

Tremendo cruce de Alfa de Gran Hermano con dos motociclistas que lo acusaron de haberlos chocado | Créditos: Captura video

TREMENDO CRUCE DE ALFA EN LA MATANZA

“Estos tipos me quieren afanar, mirá”, se escucha decir a Alfa, mientras enfoca la moto y hace hincapié en que la patente estaba parcialmente tapada. Según él, ese detalle fue lo que hizo que sintiera sospecha y decidiera frenar.

La discusión sube de tono cuando uno de los motociclistas le responde con insultos, asegurando que lo había golpeado con el vehículo.

Tras la viralización del video, Alfa habló con Teleshow y negó tajantemente haber provocado un choque. “Es mentira. Nunca hubo impacto. El tipo salió en televisión diciendo que le rompí el espejo, después dijo que era la luz de giro. Nada de eso pasó”, afirmó.

Además, sostuvo que los motociclistas lo venían siguiendo desde varias cuadras atrás. “Cuando veo que doblan todo el tiempo detrás mío y tenían la patente tapada con un billete, me di cuenta. Pensé que me iban a robar. Frené y me bajé, pero podría haber sido peor si estaban armados”, relató.