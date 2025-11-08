El periodista Robertito Funes Ugarte compartió en su cuenta de Instagram el resultado final de una de las reformas más esperadas de su casa: la renovación completa de su cocina. Fiel a su estilo, el espacio combina elegancia clásica y detalles modernos, reflejando su gusto por la decoración cálida y atemporal.

Los pisos y escaleras fueron revestidos con porcellanatos símil madera, mientras que las encimeras se destacan por un porcelanato símil mármol que aporta luminosidad y practicidad. La cocina mantiene un aire inglés clásico, con muebles de madera patinados en tonos pastel, alacenas amplias para la vajilla y una bacha estilo country coronada por una grifería vintage en bronce, que aporta un toque de distinción y calidez.

“Etapa cumplida. Después de meses de arreglos, mi cocina está lista”, escribió Funes Ugarte junto a un video en el que se lo ve recorriendo su nuevo espacio, visiblemente orgulloso del resultado.

UNA CASA DE ÉPOCA CON ALMA RENOVADA

La cocina es solo una parte del gran proyecto que Robertito Funes Ugarte lleva adelante desde hace años: la restauración integral de su casa de principios del siglo XX, una propiedad construida alrededor de 1900. En el proceso, el conductor recicló paredes, cañerías, techos y pisos, manteniendo la esencia original de la vivienda, pero incorporando materiales modernos y funcionales.

Su reforma no solo refleja un profundo respeto por la historia arquitectónica, sino también una pasión por mezclar lo antiguo con lo contemporáneo, creando espacios acogedores, elegantes y llenos de personalidad.