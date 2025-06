Un momento muy tenso y repudiable vivió Robertito Funes Ugarte en la calle, algo que para muchos argentinos es ago corriente.

En su caso, el video se volvió viral por tratarse de un personaje muy querido y conocido, y Puro Show pudo entrevistar al periodista para que les cuente cómo fue el ataque que vivió por parte de trapitos que estaban en la vía pública.

ASÍ INSULTARON A ROBERTITO FUNES UGARTE LOS TRAPITOS

- Yo te grabo cómo me insultaste recién.

- No, vos nos insultaste a nosotros. No me des, no me des. Nadie te pidió (plata).

Andá, andá, andá. Chau, rosqueta, andá para allá, andá, andá. Rosca, andá para allá, rosca floja.

Foto: captura de Puro Show

QUÉ DIJO ROBERTITO FUNES UGARTE DESPUÉS DE SER INSULTADO Y HOSTIGADO POR TRAPITOS

- Robertito, ¿te puedo consultar? Porque fuiste viral hoy. ¿Qué pasó?

- ¿Por lo que pasó con los trapitos?

- Claro. ¿Qué fue lo que pasó?

- Venía manejando. Y lo que hicieron fue frenarme. Yo recién tenía los vidrios polarizados. Y viste cuando están polarizados... No los podés bajar porque no sé qué le pasa. Se rayan, no sé qué. Lo tenés clausurado.

- Sí, con la cinta amarilla.

- Exacto.

- Y estos dos tipos que estaban ahí me pedían plata. Y me tiraron el agua, viste, enfrente del parabrisas. Y yo les quería decir, pero no podía, que no les iba a dar plata. Porque no lo podían lavar porque estaba polarizado. Andá a explicarle a ellos en ese momento.

Y como no les di la plata, arranqué, me agarró el semáforo y me dijeron de todo. “Succionador de pene”. Ninguna novedad.

Pero me insultaron mal. Y me agarró el semáforo de vuelta. Y me seguían insultando. Me bajé con el celular. Los empecé a grabar. Apareció la policía. Se los llevó, por suerte.

Me pidieron que los denunciara. Los denuncié. Y ya está. Pero eso pasa todos los días, viste. En redes se viralizó como que la frase fue “rosca floja”. Mirá qué adjetivo.