El viernes pasado, Martina Pereyra fue invitada a La noche de los ex tras su reciente eliminación de Gran Hermano, pero en medio de la entrevista en vivo con Roberto Funes Ugarte se quebró en lágrimas a raíz de una pregunta indiscreta del conductor sobre su abuela.

El momento generó un profundo impacto entre los presentes y en las redes sociales ya que Martina se enteró de la muerte de su abuela varias semanas después de ocurrida por decisión de su familia, pero en tres días no llegó a asimilarla por completo sin sufrir un quiebre emocional.

Tras el episodio, Funes fue blanco de duras críticas por parte de los televidentes y los usuarios de redes sociales que pedían su despido y, ante el revuelo, el conductor decidió romper el silencio este lunes y contar cómo se sintió luego del tenso momento al aire.

ROBERTO FUNES UGARTE CONTÓ QUÉ HIZO PARA MARTINA DE GRAN HERMANO TRAS HACERLA LLORAR EN VIVO CON SUS PREGUNTAS

“Estuve con Martina el sábado, fui a verla al hotel porque está cerca de casa. Yo me sentí mal, a mí lo que digan X me importa un pi..., pero lo que sí, cuando la vi a ella, yo pensé que ya había hablado del tema y entonces le pregunté”, explicó Funes en Bondi.

El conductor buscó dejar en claro que no tuvo malas intenciones y que actuó desde la suposición de que Martina ya había abordado públicamente el tema. “Yo traté de abordarla desde un lugar más cálido, nombrando a mi abuela, pero me quedé mudo cuando ella se conmovió y se puso a llorar”, se sinceró.

Asimismo, Funes Ugarte reveló que mantuvo un encuentro privado con la ex participante al día siguiente. “La pasé muy mal, me fui directamente el sábado a la mañana al hotel y le dije ‘mirá Martina, quiero pedirte disculpas’, y le regalé un huevo de Pascua. No era mi intención como decían en muchos lados”, cerró.

