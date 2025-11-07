Entre los títulos nacionales que ganaron un lugar especial dentro del catálogo de Netflix, “El cuaderno de Tomy” es protagonizada por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe.

La trama se centra en María Vázquez, una mujer joven, madre de un niño pequeño y atravesada por un diagnóstico de cáncer terminal.

Frente a la inevitabilidad de su situación, María decide dejarle a su hijo Tomy algo mucho más profundo que una despedida: escribe un cuaderno repleto de recuerdos, enseñanzas, afecto y humor, con la intención de acompañarlo cuando ella ya no esté físicamente a su lado. Ese gesto íntimo y silencioso se convierte en el corazón de la película.

Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe brillan en Netflix: cómo es la película inspirada en un caso real | Créditos: Instagram @chenetflix

La historia está basada en hechos reales. María —conocida en redes sociales como “Marie Vázquez”— compartió parte de su proceso en Twitter, donde sus mensajes se viralizaron rápidamente por su lucidez, su ironía y la manera en que encontraba luz incluso en los días más difíciles.

Su forma de narrar, lejos de la solemnidad, tocó una fibra muy profunda en quienes la leyeron y transformó su historia en un testimonio colectivo sobre el amor y la despedida.

“EL CUADERNO DE TOMY”, ELENCO

La película está dirigida por Carlos Sorín, cineasta que ha construido su carrera sobre relatos íntimos, austeros y profundamente humanos.

En “El cuaderno de Tomy”, Sorín evita el golpe bajo y se apoya en una puesta delicada, donde cada escena respira cercanía. Bertuccelli compone un papel contenido, lleno de matices, sin estridencias, mientras que Esteban Lamothe interpreta a su compañero con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza, construyendo una pareja que se sostiene incluso en el dolor.

El resto del elenco aporta calidez y cotidianeidad: Malena Pichot, Mauricio Dayub, Carla Quevedo, Mónica Antonópulos, Paola Barrientos y Anita Pauls, entre otros, acompañan la trama con naturalidad, reforzando la sensación de una historia real y cercana.

Con una duración de apenas 84 minutos, la película no se estira más de lo necesario. Su eficacia radica justamente en la forma en que se detiene en los gestos pequeños, en los silencios y en los vínculos que perduran más allá del tiempo.