El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio inicio a una nueva edición que combina estrenos, encuentros con artistas y proyecciones especiales, y una vez más apuesta a acercar el cine nacional al público con funciones gratuitas al aire libre.

En su edición número 40, uno de los escenarios destacados será el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, en Matheu y Lamadrid, donde se exhibirá una selección de películas argentinas recientes con entrada libre, pensada para disfrutar bajo las estrellas.

Entre el 6 y el 16 de noviembre, el festival desplegará su programación en las salas tradicionales como el Teatro Auditorium, el Teatro Colón, el Cine Ambassador y el Paseo Aldrey, pero la propuesta en Villa Victoria aparece como una invitación abierta a residentes y turistas que quieran vivir la experiencia festivalera sin costo.

Allí se proyectarán cinco títulos que reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine y la televisión argentina, entre ellas Guillermo Francella, Adrián Suar, Luisana Lopilato y Dolores Fonzi, en producciones que alternan comedia, drama y relatos íntimos.

El póster de Homo Argertum, la nueva película de Guillermo Francella (Foto: gentileza Star Distribution)

FESTIVAL DE CINE DE MAR DEL PLATA: PELÍCULAS

MENSAJE EN UNA BOTELLA

Duración: 123 minutos | Argentina | Comedia

Dirección: Gabriel Nesci

Elenco: Luisana Lopilato, Benjamín Vicuña, Benjamín Amadeo, Luciano Cáceres, Eduardo Blanco.

Sinopsis: Una sommelier descubre un método para enviarse mensajes al pasado con el fin de cambiar malas decisiones del pasado, pero sus intentos terminan complicando su presente y el de quienes la rodean.

Proyección: Villa Victoria — Viernes 7 de noviembre a las 20

La presentación de la película El Mensaje en la Botella (Foto: Movilpress).

EL NOVIO DE MAMÁ

Duración: 99 minutos | Argentina | Comedia

Dirección: Nicolás Silbert

Elenco: José María Listorti, Daniela Viaggiamari, Francina Di Carlo, Jorgelina Aruzzi.

Sinopsis: Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que intenta reconstruir su vida. Para ser parte de la familia, debe ganarse a sus hijos durante un viaje a la Patagonia lleno de enredos y emociones.

Proyección: Villa Victoria — Sábado 8 de noviembre a las 20

El novio de mamá. Foto: Pampa Films y Star Distribution

BELÉN

Duración: 105 minutos | Argentina / Estados Unidos | Drama

Dirección: Dolores Fonzi

Elenco: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín.

Sinopsis: Julieta es acusada injustamente de cometer un aborto ilegal. Soledad Deza, una abogada valiente, toma el caso para defenderla en medio de un contexto cargado de controversia y tensión social.

Proyección: Villa Victoria — Domingo 9 de noviembre a las 20

Belén. Foto: prensa Amazon Prime Video

MAZEL TOV

Duración: 97 minutos | Argentina | Drama

Dirección: Adrián Suar

Elenco: Adrián Suar, Natalie Pérez, Fernán Mirás, Benjamín Rojas, Rodolfo Ranni, Aarón Palomino.

Sinopsis: Darío Roitman regresa de Estados Unidos para un evento familiar y se enfrenta a la muerte de su padre. Entre celebraciones y duelos, su familia buscará reconciliarse en medio del caos y el humor que solo los vínculos familiares pueden ofrecer.

Proyección: Villa Victoria — Viernes 14 de noviembre a las 20

Mazel Tov. (Foto: Prensa Mazel Tov)

HOMO ARGENTUM