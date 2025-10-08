El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene todo listo para su edición número 40, que comenzará el 6 de noviembre y promete ser una verdadera fiesta para los amantes del séptimo arte.

Este año, el festival rendirá homenaje a tres directores que dejaron una huella imborrable en la historia del cine: Fabián Bielinsky, Milos Forman y Yuzo Kawashima.

Un homenaje especial a Fabián Bielinsky, el renovador del cine argentino

La figura de Fabián Bielinsky será una de las grandes protagonistas de la edición. Aunque su carrera como director se vio truncada a los 47 años, Bielinsky es recordado como uno de los nombres más influyentes y renovadores del cine nacional.

40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El 7 de noviembre, el festival estrenará mundialmente el documental “Nueve auras”, dirigido por Mariano Frigerio, que repasa la vida y obra del realizador de “Nueve reinas” y “El aura”. Antes de la proyección, se realizará un homenaje para celebrar los 25 años del estreno de “Nueve reinas”, que también podrá verse en pantalla grande.

El documental de Frigerio, que luego llegará a HBO Max, reúne testimonios de figuras como Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Dolores y Tomás Fonzi, Alejandro Awada y Carlos Sorín. Además, el ciclo dedicado a Bielinsky incluirá tres funciones de “El aura”, su segunda película, estrenada en 2005.

Pocos saben que “Nueve reinas”, el gran éxito del cine argentino en el año 2000, solo pudo concretarse gracias a un concurso de la productora Patagonik, en el que Bielinsky participó bajo seudónimo. Antes de su salto como director, ya tenía una extensa trayectoria como asistente de dirección, colaborando con Sorín en “Eternas sonrisas de Nueva Jersey” (con un joven Daniel Day-Lewis), con Eliseo Subiela en “No te mueras sin decirme adónde vas” y en “El secreto de los Andes”, junto a Nancy Allen y John Rhys-Davies.

Milos Forman y sus clásicos, en copias restauradas

El festival, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, también rendirá tributo al legendario director checo Milos Forman. Dos de sus películas más emblemáticas se proyectarán en copias restauradas: “Atrapado sin salida” (“One Flew Over the Cuckoo’s Nest”) y “Amadeus”.

“Atrapado sin salida”, que este año cumplió 50 años y volvió a brillar en Cannes Classics, fue el primer film de Forman en Estados Unidos y se llevó 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor (Jack Nicholson) y Mejor Actriz (Louise Fletcher).

Por su parte, “Amadeus” fue uno de los grandes éxitos de 1984, con 8 estatuillas, entre ellas Mejor Director para Forman, Mejor Película para Saul Zaentz y Mejor Actor para F. Murray Abraham. Para presentar ambas películas, llegará a Mar del Plata Paul Zaentz, sobrino de Saul y productor, quien compartirá anécdotas y experiencias en una charla pública.

Retrospectiva de Yuzo Kawashima: el genio japonés que filmó 50 películas en 19 años

La Embajada de Japón en Argentina será la encargada de presentar una retrospectiva dedicada a Yuzo Kawashima, un realizador legendario que falleció a los 45 años, pero dejó una marca imborrable con 50 películas en solo 19 años, muchas de ellas comedias.

En el festival se podrán ver títulos como “Suzaki Paradise: Red Light District” (1956), “Sun in the Last Day of the Shogunate” (1957), “A Geisha Day” (1961), y dos filmes de 1962: “The Temple of Wild Geese” y “Elegant Beast”.

Grandes estrenos y cine contemporáneo en la sección Panorama

La programación de este año también trae lo mejor del cine contemporáneo. Dos películas con John Magaro llegarán a Mar del Plata: “Omaha” de Cole Webley, uno de los grandes éxitos de Sundance, y la alemana “Köln 75” de Ido Fluk, que revive el mítico concierto de Keith Jarrett en Colonia.

Entre los títulos destacados también figuran “If I Had Legs I’d Kick You” de Mary Bronstein —por la que Rose Byrne ganó el Oso de Plata a Mejor Actriz en Berlín—, “Nouvelle Vague” de Richard Linklater, una de las sorpresas del Festival de Cannes, la danesa “The Last Viking” de Anders Thomas Jensen (con Mads Mikkelsen), y “Nuremberg” de James Vanderbilt, con Russell Crowe, Rami Malek y Michael Shannon.

Desde el Festival de Venecia llegarán dos de las películas más comentadas del año: “The Voice of Hind Rajab” del tunecino Kaouther Ben Hania y “Silent Friend” de la húngara Ildikó Enyedi.

Cuándo se conocerá la programación completa

La grilla definitiva del festival se dará a conocer el 21 de octubre a las 17:30, en una presentación oficial en el Cine Gaumont. Todo indica que será una edición inolvidable, con homenajes, grandes películas y la presencia de figuras internacionales.