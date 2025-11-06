El anuncio cayó como un baldazo para los fans: Morrissey suspendió toda su gira por Latinoamérica, incluido el recital que iba a dar este sábado en el Movistar Arena de Buenos Aires, por un cuadro de “agotamiento extremo”. Lo informó la productora Move Concerts Argentina, y en cuestión de minutos las redes se llenaron de memes.

Vale aclarar que esta es la tercera vez consecutiva que el artista cancela un recital en el país. Las dos veces anteriores fueron por motivos similares.

El comunicado oficial explicaba que las entradas serían reembolsadas automáticamente, pero nadie hablaba de eso. Lo que explotó en X (Twitter) fueron los chistes. “Agotamiento extremo de ganas de venir a la Argentina”, publicó un usuario junto a una foto del músico recostado. Otro bromeó: “Morrissey canceló, pero el que está agotado soy yo de comprar entradas que nunca uso”.

También hubo comparaciones con artistas locales: “Fito Páez tiene 61 años, hizo tres Luna seguidos y no se quejó. Morrissey, tomá nota”, escribieron entre carcajadas.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires y los memes estallaron en redes. Crédito: X

UN CLÁSICO: CANCELACIÓN Y MEMES

Lo cierto es que no es la primera vez que Morrissey cancela una gira. Ya había bajado sus fechas en México y Guadalajara días antes, también por agotamiento. Pero cada vez que ocurre, los fans argentinos reaccionan igual: entre la decepción y el humor.

Esta vez, los memes con su cara en reposo, frases en spanglish y referencias a The Smiths inundaron las redes. Porque si algo no falla nunca en este país, es la creatividad para convertir cualquier mala noticia en una buena dosis de humor.