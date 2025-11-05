La nostalgia noventosa pisa fuerte en Buenos Aires: “Papá por siempre”, la versión teatral de la inolvidable Mrs. Doubtfire, ya tiene fecha de estreno y promete convertirse en el gran fenómeno del verano porteño.

El 16 de enero de 2026, el emblemático Teatro Liceo abrirá sus puertas para recibir a una de las historias más queridas del cine, ahora en formato de comedia musical y con un elenco de lujo encabezado por Martín “Campi” Campilongo y Dani “La Chepi”.

La obra, dirigida por Ariel Del Mastro y con producción artística de Flor Bertotti, recupera el espíritu de la película que marcó a toda una generación. Campi se pondrá en la piel de Daniel, ese papá entrañable que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en la inolvidable Señora Doubtfire para no alejarse de ellos.

Poster de "Papa por siempre" con Campi y Dani La Chepi (Foto: Instagram @campiobra)

La adaptación argentina suma una impronta local, moderna y emotiva, pero sin perder la esencia de la versión original que tuvo a Robin Williams como protagonista y conquistó corazones en los 90.

Leé más:

CAMPI SORPRENDIÓ A TODOS CON SU TRANSFORMACIÓN EN UNO DE LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS DE ROBIN WILLIAMS

Junto a Campi, Dani “La Chepi” debutará en el género musical interpretando a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa. Albana Fuentes (tras su éxito en La Sirenita) será Lydia, la hija mayor, y Pablo Albella (@holaestapablo) hará su primera aparición en musicales como André.

El elenco se completa con un grupo de chicos y chicas seleccionados en audiciones, aportando frescura y energía a una puesta que busca emocionar y divertir a grandes y chicos.

La dirección musical estará a cargo del maestro Alberto Favero, que regresa a los escenarios argentinos después de una década. El equipo creativo se completa con Marcelo Caballero en la dirección de actores, Seba Mazzoni en la dirección vocal y Jorge Ferrari en el diseño escenográfico.

Poster de "Papa por siempre" con Campi y Dani La Chepi (Foto: Instagram @campiobra)

La producción general está en manos de Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert, quienes apuestan a una superproducción nacional de primer nivel.

“Papá por siempre” promete una experiencia única: humor, ternura y orquesta en vivo para revivir la aventura de Daniel y la Señora Doubtfire, en una historia que habla de amor, familia y segundas oportunidades.

Con una puesta moderna y emotiva, el musical busca conquistar a quienes crecieron con la película y a nuevas generaciones que descubrirán el clásico por primera vez.

La cita es en el Teatro Liceo, Avenida Rivadavia 1499, desde el 16 de enero de 2026. Todo listo para que Buenos Aires vibre con uno de los estrenos más esperados del año.

Leé más:

El grito de Jésica Cirio en La Peña de Morfi al aire por un chiste de Campi: “¡Siempre lo mismo!”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.



