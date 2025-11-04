La investigación por el brutal asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio en Entre Ríos sumó detalles estremecedores. Los peritos de la morgue de Paraná confirmaron que el cuerpo presentaba un orificio de bala en el cráneo, señal de que la víctima fue ejecutada de un disparo en la cabeza.

Según el informe forense, Pablo Laurta —el principal sospechoso, ya detenido por el doble femicidio de Córdoba— habría matado a Palacio de un tiro y luego descuartizó el cuerpo, repartiendo los restos en distintas zonas de la provincia. Después, escapó a Córdoba, donde cometió los otros dos crímenes que conmocionaron al país.

Femicida Pablo Laurta y el remisero Martín Sebastián Palacio (Fotos: capturas TN)

La noche del 8 de octubre, Palacio avisó que tenía un “traslado ejecutivo” a Córdoba con su Toyota Corolla blanco de techo negro. Desde ese momento, su familia no volvió a saber nada de él. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto apareció incendiado en un descampado de Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.

DETALLES ESTREMECEDORES DEL CRIMEN DEL REMISERO: LA PRUEBA CLAVE QUE ANALIZAN LOS PERITOS

La principal hipótesis de los investigadores es que Laurta fue su último pasajero. El uruguayo habría pagado el viaje hasta Córdoba para luego cometer el doble femicidio por el que está preso.

A mediados de octubre, la Justicia de Entre Ríos imputó a Laurta con prisión preventiva por el crimen del remisero. Paralelamente, la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno de Córdoba, a cargo de Gerardo Reyes, anunció nuevas medidas en la causa.

El lunes, tras analizar las pruebas y la gravedad de los hechos, Laurta fue acusado como supuesto autor de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su expareja, Luna Giardina. También enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, la madre de Luna, y por violación de domicilio. Por esto, deberá seguir detenido en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la investigación.

Pablo Laurta, el supuesto doble femicida de Córdoba (Foto: captura TN)

El 8 de octubre, Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), fueron asesinadas a balazos en su casa de Córdoba. El principal acusado fue Laurta (39), ex de Luna y padre de su hijo de 5 años.

