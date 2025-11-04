El viaje de Nicolás Vázquez a Estados Unidos junto a Dai Fernández será la primera mini luna de miel de la flamante pareja, y luego de que Gonzálo Gerber hablara sobre su exnovia y el productor de Rocky, ahora fue el protagonista del éxito del Lola Membrives quien rompió el silencio.

“No tendría por qué tener rencor”, afirmó Nico antes de embarcarse, luego de que le contaran que el bailarín ganador de un premio Hugo había bendecido el incipiente romance.

Y continuó enfático para dejar en claro que no se pisaron las fechas: “No me sorprende, Gonza es un muy buen tipo”.

Gonzalo Gerber en los Premios Hugo (Foto: Movilpress)

En ese punto, Vázquez se despegó de manera sutil de la acusación de que había icardeado a su amigo: “Ha sido un gran compañero para mí, hemos trabajado muy bien”.

El mensaje de Nico Vázquez a Gonzalo Gerber

“Obviamente ha tenido una relación hermosa con Dai”, afirmó.

Al final, Nicolás Vázquez se mostró como pareja consolidada con Dai Fernández: “Así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”.