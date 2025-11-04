El Carnaval de Gualeguaychú 2026 ya tiene sus fechas confirmadas, y promete una edición inolvidable del Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más importante del verano argentino.

Con capacidad para más de 20.000 espectadores, el Corsódromo de Gualeguaychú, en Entre Ríos, ofrece tribunas, plateas, sillas y zonas VIP para vivir la experiencia desde distintas perspectivas.

Fechas del Carnaval de Gualeguaychú 2026

El Carnaval de Gualeguaychú 2026 se celebrará durante 11 noches inolvidables, comenzando el sábado 3 de enero y extendiéndose a lo largo de todos los sábados de enero y febrero, incluyendo el fin de semana largo de carnaval.

Fechas confirmadas:

Enero: sábados 3, 10, 17, 24 y 31.

Febrero: sábados 7, 14, 21 y 28.

Fin de semana largo de carnaval: 14, 15 y 16 de febrero (sábado, domingo y lunes).

Durante estas noches, Gualeguaychú brillará como la capital del carnaval argentino, ofreciendo una experiencia única que trasciende generaciones y reafirma su lugar como el festival más importante de la Argentina.

Programación artística, comparsas y entradas

Próximamente se dará a conocer más información sobre:

Comparsas participantes del Carnaval de Gualeguaychú 2026

Programación artística y shows especiales

Venta de entradas y paquetes turísticos

Sorpresas y novedades de esta nueva edición.

Una nueva era del carnaval

La edición 2026 del Carnaval del País estará bajo la producción de Showoff. Además, esta edición suma una gran novedad: la Noche Billboard, un evento especial que fusionará la esencia del carnaval con la energía de la música y el entretenimiento.