Aquellos que alguna vez fueron niños en los 70 siguen admirando a Jaclyn Smith, aquella morocha que junto a Farrah Fawcett y Kate Jackson protagonizó una de las series más influyentes de la televisión: Los ángeles de Charlie. Su personaje, Kelly Garrett, combinaba inteligencia, belleza y coraje, redefiniendo la figura femenina en la pantalla chica.

A diferencia de sus compañeras, Jaclyn fue la única de las tres que permaneció en la serie durante sus cinco temporadas completas (1976–1981), convirtiéndose en el rostro más icónico de la saga.

Nacida el 26 de octubre de 1945 en Houston, Texas, Jaclyn creció rodeada de música y disciplina familiar. Hija de Margaret y Jack Smith, comenzó estudiando ballet en la prestigiosa Balanchine School de Nueva York. Más tarde, incursionó en el modelaje y se convirtió en el rostro de la campaña “Breck Girl”, un hito publicitario en los 70.

Jaclyn Smith sigue brillando: la eterna ángel de Hollywood que marcó a generaciones. Crédito: Instagram

Su salto a la actuación fue gradual, con pequeños papeles hasta que llegó su gran oportunidad: ser elegida por Aaron Spelling para protagonizar Charlie’s Angels. A partir de entonces, el mundo la conoció como una de las “ángeles” más admiradas del planeta.

Lejos de encasillarse en un solo rol, Jaclyn Smith construyó una carrera diversa. Participó en exitosas miniseries como Rage of Angels, Florence Nightingale y The Bourne Identity. Pero además, descubrió otra pasión: el diseño y los perfumes. Desde mediados de los 80, creó su propia marca con líneas de moda, decoración y fragancias, convirtiéndose en una de las primeras actrices de Hollywood en transformar su nombre en una firma de estilo.

LOS AMORES DE JACLYN SMITH

Su vida amorosa fue tan intensa como sus personajes. Se casó por primera vez con el actor Roger Davis en 1968, pero el matrimonio terminó en 1975. Luego se enamoró de Dennis Cole, quien también apareció en Los ángeles de Charlie, y con quien estuvo casada hasta 1981.

Jaclyn Smith, Farrah Fawcett y Kate Jackson: Los Ángeles de Charlie.

Más tarde llegó Tony Richmond, productor y director de fotografía británico, con quien tuvo a sus dos hijos: Spencer Margaret y Gaston. Sin embargo, la relación terminó en 1989 tras una compleja separación.

El verdadero amor lo encontró lejos de los sets: en 1997 conoció al cirujano Brad Allen en el hospital donde operaron a su padre. “Vi pureza de corazón en él”, confesó en una entrevista con Closer. Desde entonces, permanecen juntos.

Hoy, con 80 años recién cumplidos, Jaclyn Smith sigue siendo un símbolo de elegancia y vitalidad. En su cuenta de Instagram, comparte rutinas de ejercicio, secretos de belleza y recetas saludables, entre ellas su famoso batido verde con pepino, manzana, apio, jengibre, espinaca y col rizada.

Mantiene además un vínculo entrañable con sus excompañeras de Charlie’s Angels: “Éramos chicas divirtiéndonos”, recordó recientemente en People, donde también rindió homenaje a Farrah Fawcett, a quien definió como “una verdadera amiga” y “una mujer de una valentía inmensa”.

De actriz a empresaria, de ícono pop a referente de bienestar, Jaclyn Smith representa a una generación de mujeres que crecieron soñando con ser protagonistas de su propia historia. A los 80, sigue probando que el verdadero encanto no pasa de moda, porque como ella misma dijo alguna vez: “La belleza cambia, pero la luz interior nunca se apaga”.