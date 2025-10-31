A pocos días del esperado estreno del documental de Netflix sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa, el caso volvió a estar en el centro de la escena por un nuevo escándalo dentro del penal de Melchor Romero. El 12 de octubre, Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua, fue aislado por las autoridades tras protagonizar una violenta pelea con otro interno.

Así fue la pelea de Máximo Thomsen en la cárcel

Según fuentes penitenciarias, Thomsen estaba mezclado con el resto de la población carcelaria cuando se desató la pelea. El enfrentamiento obligó a una rápida intervención del personal de seguridad y derivó en la apertura de un sumario disciplinario interno.

“Máximo Thomsen agredió a otro interno, motivo por el cual fue sancionado. Actualmente está bajo régimen de aislamiento preventivo hasta que se resuelva su situación disciplinaria”, informaron desde el entorno del penal.

La decisión busca evitar represalias y calmar los ánimos en un pabellón donde la presencia del joven genera malestar entre otros reclusos por la notoriedad del caso y el supuesto trato diferencial que recibe.

El testimonio de Burlando y la situación de los rugbiers

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia Báez Sosa, confirmó el incidente y sumó detalles sobre el presente de los condenados. “Dos de los detenidos por el asesinato de Fernando, Luciano Pertossi y Máximo Thomsen, se encuentran aislados en la prisión en la que están detenidos, aunque por distintas razones”, explicó el letrado.

Burlando detalló que, mientras Thomsen fue separado por un hecho de violencia, Pertossi está aislado por cuestiones de seguridad personal. “Ambos fueron trasladados a sectores con menor contacto con otros presos debido a incidentes recientes y al nivel de exposición pública que mantienen. Es un tema sensible dentro del sistema penitenciario”, remarcó.

Un penal bajo tensión y un líder conflictivo

El incidente se produjo en un contexto de máxima tensión en Melchor Romero, donde los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa cumplen su pena. Thomsen, considerado el líder del grupo, ya había protagonizado momentos de tensión desde su ingreso al penal. Fuentes penitenciarias describen que “tiene una personalidad impulsiva y tiende a enfrentarse verbalmente con otros internos”, aunque hasta ahora no se habían registrado hechos físicos de violencia tan graves como el reciente.

La pelea del 12 de octubre habría comenzado por una discusión banal que escaló rápidamente. Según versiones de otros presos, Thomsen reaccionó de manera desmedida cuando un interno lo acusó de “creerse intocable”. La intervención del personal de custodia evitó que la situación pasara a mayores, pero el saldo fue el aislamiento inmediato del condenado y la apertura de una investigación interna.

El documental de Netflix sobre Fernando Báez Sosa

Los padres de Fernando Báez Sosa (Foto: NA - José Scalzo).

El escándalo estalló justo cuando la familia de Fernando Báez Sosa y sus allegados se preparan para el estreno de la serie documental de Netflix, “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, que se lanzará el 13 de noviembre. La producción promete mostrar material inédito, testimonios exclusivos y reconstrucciones del crimen ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, cuando un grupo de rugbiers atacó brutalmente al joven de 18 años a la salida de un boliche.

El título hace referencia al tiempo exacto que duró la golpiza, según la pericia. En esos 50 segundos fatales, Fernando perdió la vida por múltiples golpes en la cabeza y el pecho, mientras intentaba protegerse y era sostenido por detrás.