Una escandalosa afirmación del psicólogo influencer Doctor Chinaski en un programa de streaming no solo causó estupor, sino que motivó que el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abra una investigación penal de oficio.

“Sigmund Freud dice que el analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. (...) A mí no me ha pasado. Los psicoanalistas estamos permanentemente lidiando con eso”, afirmó Javier Pérez.

Entonces aseguró: “Es más fácil ponerla (sic) que pedir una pizza. Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa, en lugar del análisis”.

Doctor Chinaski. (@doctor.chinaski)

“Te quieren gar...”, exclamó para que se entienda su eufemismo en La barbería de Choy.

Ahí los interlocutores le preguntaron si le pasó, a lo que respondió: “Por supuesto”. Aunque se cuidó de enfatizar que no avanzó porque está “enamorado del psicoanálisis”.

Doctor Chinaski con Elizabeth Vernacci.

“No es que el analista no puede con los pacientes por un impedimento moral. Es un impedimento lógico. Si los pacientes no pueden asociar libremente con vos, no los podés analizar”.

Cómo es la causa contra Chinaski

La causa del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos es para determinar si existieron delitos de índole sexual o situaciones de abuso de poder en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Doctor Chinaski con Matías Martin.

De hecho, la propia UADER inició un sumario interno por comentarios de alumnas de la institución.

Además, en el campo de comentarios en el posteo de Instagram muchas personas brindaron testimonios de episodios desagradables.