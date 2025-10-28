Con una serenidad que solo llega después del dolor, Osqui Guzmán se animó a contar el episodio de abuso de autoridad policial que atravesó y que lo dejó marcado para siempre. En una entrevista con la periodista Karim González para Sola en los Bares, el actor abrió su corazón y relató el fuerte momento que vivió.

“Me costó… Estuve dos noches sin dormir, todo el día pensando qué hacer con esto que me venía a la cabeza”, confesó Guzmán, visiblemente conmovido. Ese “esto” fue el abuso de autoridad que sufrió y que lo enfrentó al miedo, la bronca y la necesidad de no perder el equilibrio.

Osqui Guszmán en el teatro (Foto: Movilpress).

El actor explicó cómo la situación lo afectó profundamente: “Te va martillando la autoestima, te hace sentir que te equivocaste. Pero ahí me puse en el orden de la dignidad. Mantener el equilibrio es fundamental, sobre todo en estas épocas donde se derrama tanta violencia. Si la autoridad se maneja con autoritarismo, ya pierde toda autoridad”.

Durante la charla, Guzmán recordó el momento en que intentó frenar la agresión sin responder con violencia: “Le dije ‘Te estás equivocando, estás cometiendo un error’. No quise insultarla, no me interesa jugar ese juego. Siempre trato de ser ecuánime. Pero ella seguía gritando y me pegó. Entonces filmé, luego guardé el teléfono, traté de hacer lo que me pedía, y aun así siguió agrediéndome. Ahí dije ‘Basta’, y me defendí como pude”.



Con la voz calma pero firme, Guzmán marcó una diferencia clave: “El orgullo es no agachar la cabeza ante nadie, pero la dignidad es también no hacer que el otro la agache ante vos. Yo no la quería someter, solo le decía: ‘Conversemos, te estás equivocando, calmate’”.

Al principio, el actor no quiso denunciar el hecho, pero una charla con su suegro lo hizo cambiar de opinión. “Yo no quería que se sepa nada, pero él me dijo: ‘Pensá en lo correcto, la policía tiene que saber lo que te pasó’. Entonces hice la denuncia en Asuntos Internos. No quería vengarme ni penalizarla. No me hace bien ir por ese camino”.

Guzmán también destacó el apoyo que recibió de sus compañeros de trabajo en la obra Druk: Pablo Echarri, Juan Gil Navaro y Carlos Portaluppi. “Al día siguiente tenía función. Los reuní a todos en el camarín y les conté. Nos abrazamos, nos emocionamos, nos hermanamos en el dolor. Fue muy fuerte”.

Finalmente, el actor describió el alivio que sintió al poder hablar públicamente sobre lo que le pasó: “Esa noche no dormí, lloré, y al otro día fui al hospital. Tenía la mitad de la cara inflamada. Temía por mi trabajo, por mi hija… Pero después de contarlo, fue un alivio. Recibí tanto amor, tanta solidaridad… Entendí que lo que es vergüenza no es contar, es callar. Lo que da vergüenza es callar”.

