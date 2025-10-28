Marina Bellati vivió un momento soñado que quedará para siempre en su memoria. La actriz, fanática de Boca Juniors, recibió una invitación muy especial de parte de Juan Román Riquelme y todo fue posible gracias a la complicidad de Nico Occhiato.

Todo comenzó el 18 de octubre, cuando Bellati fue invitada al streaming de Nadie Dice Nada en Luzu TV. Allí, Occhiato la sorprendió con un video que la dejó sin palabras: Riquelme, ídolo xeneize y presidente del club, le habló directamente y le hizo llegar un mensaje cargado de afecto.

Foto: Instagram @marbellati

“Hola Marina. Mi nombre es Juan Román Riquelme, soy de Don Torcuato, igual que vos. Me da mucha felicidad que seas del barrio, que seas hincha de Boca. Acá te voy a mandar las camisetas de Boca, firmada, para que la cuides. Espero poder darte un abrazo. Besos para vos y toda la familia”, le dijo el ídolo, generando una reacción de pura emoción en la actriz.

RIQUELME INVITÓ A UNA CONOCIDA ACTRIZ A VER A BOCA EN LA BOMBONERA Y ELLA REACCIONÓ EN LAS REDES

La sorpresa no terminó ahí. En pleno vivo, Nico Occhiato le entregó a Bellati las camisetas de Boca firmadas por Riquelme. La actriz, visiblemente conmovida, no pudo contener la alegría: "¡¿Me estás cargando?! No lo puedo creer. Gracias bolud*s… Es un descalabro“, exclamó entre risas y lágrimas.

Foto: Instagram @marbellati

Gracias a este gesto, Marina Bellati pudo cumplir el sueño de recorrer la Bombonera y presenciar la espectacular victoria ppor 3-1 de Boca frente a Barracas Central. Las cámaras de ESPN captaron el momento en que la actriz caminó por el estadio, sonriente y emocionada, disfrutando de una experiencia única para cualquier hincha xeneize.

Los rumores en las redes sociales sobre un presunto romance entre el dirigente y la actriz no se hicieron esperar y entonces ella salió a aclarar los puntos en la redes sociales. “Amigos, no me invitó Román. Me invitó la gente de Barracas. ¡Partidazo! Aguante Boca”, escribió.

Foto: Instagram @marbellati

