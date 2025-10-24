Sabrina Rojas decidió tomarse un respiro del ritmo televisivo y eligió el Caribe como destino para disfrutar de unas vacaciones soñadas junto a su hija, Esperanza.

La conductora viajó a República Dominicana, donde se hospedó en un hotel de lujo con vistas paradisíacas y todas las comodidades necesarias para relajarse lejos de los compromisos laborales y las polémicas mediáticas.

Sabrina compartió en sus redes sociales las postales más destacadas de su viaje. En una de ellas se la ve recostada al borde de una piscina infinita, con el mar turquesa de fondo y un bikini fucsia que resaltó entre los colores del paisaje tropical.

Sabrina Rojas disfrutó una lujosa escapada al Caribe junto a su hija Esperanza | Créditos: Instagram @rojassasi

“El paraíso”, escribió la actriz en el pie de foto, reflejando el clima de paz que encontró en el Caribe.

SABRINA ROJAS ESTUVO EN EL CARIBE CON SU HIJA ESPERANZA

Durante el viaje, madre e hija disfrutaron de tardes de piscina, risas y complicidad. En otra de las imágenes más comentadas, se las ve juntas en una reposera sumergida, descalzas y felices, luciendo trajes de baño al tono.

La foto dejó en evidencia la conexión entre ambas y el deseo de Sabrina de compartir momentos de calidad con su hija adolescente, lejos del ajetreo cotidiano.

Rojas también publicó registros desde la playa, donde lució un vestido tejido en tonos tierra que acompañó el estilo relajado de la escapada. Entre palmeras, arena blanca y agua cristalina, la conductora se mostró radiante y en sintonía con la naturaleza. “Necesitaba desconectar y disfrutar de lo simple”, expresó en una de sus historias.