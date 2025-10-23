Con MasterChef en plena grabación de los episodios que saldrán al aire en dos semanas, van trascendiendo a diario qué movidas se van generando en el reality de Telefe que conduce por segunda vez Wanda Nara, y ahora se supo quién será el próximo en dejar el certamen.
El último domingo, el jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, juntó a los 12 primeros nominados y les encargó cocinar en 60 minutos albóndigas con salsa y guarnición.
De ahí en más, los contendientes fueron pasando uno a uno a justificar lo que habían hecho hasta que los tres jueces fueron contundentes con Jorge “Roña” Castro, que dejó el ciclo acompañado por Pablo Lescano, que decidió renunciar, reconociendo que “no sabía dónde se metía”.
REVELARON QUIÉN ES EL SEGUNDO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY
Este miércoles, Tartu arremetió contra MasterChef Celebrity en Pasó en América, aduciendo que la producción se esmeraba en arruinar el formato con participantes que, decididamente, no saben cocinar, razón por la cual fogonean los cruces entre Wanda Nara y Maxi López.
“A Telefe lo han comprado nuevos dueños y me parece que van a poner algo de orden. A este formato los han destrozado. Es gente que hace minutas, no cocinan”, aseguró Tartu, notablemente enojado con la performance de esta edición.
“Va a haber problemas con el elenco si siguen a este nivel. Hay 20 famosos que se han prestado (…) porque son celebridades. Bueno, uno se fue”, acotó Álvaro Navia. “Pablito Lescano, El “Roña” Castro y el domingo se va Esteban Mirol, anticipamos acá”, le retrucó Tartu, que se autoerigió en “escribano blue de MasterChef”.
