Por el Día de la Madre, Matías Palleiro le regaló a Jimena Barón un viaje a Miami y ella publicó un divertido video de sus vacaciones.

La actriz y cantante subió a su cuenta de Instagram un contenido mientras hacían compras en un supermercado.

Allí se ve al Licenciado en Administración de Empresas que se desarrolla en el mundo del marketing deportivo bailando mientras lleva a Arturo en su cochecito.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jmena) Por: Fabiana Lopez

JIMENA BARÓN, MATÍAS PALLEIRO Y ARTURO, EN MIAMI

Matías Palleiro le regaló a Jimena Barón un viaje a Miami por el Día de la Madre; viajaron con Arturo y se tomó el recaudo de que Momo se quede en Buenos Aires porque tiene que ir al colegio.

Al publicar el video en el supermercado, Jimena escribió: “Sos todo lo que siempre quise. Mi media naranja. Mi casa. Mi papá favorito de todo el mundo. Mi mejor compañero para absolutamente todo”.