Este martes se llevó a cabo la premiere de Los Renacidos, la nueva película protagonizado por Marco Antonio Caponi, y allí concurrió Mónica Antonópulos, pareja del actor, junto a su hijo Camilo, fruto de su relación con Coraje Ábalos.

El joven, de 13 años, posó con su mamá para la cámara de Ciudad Magazine, junto a otras estrellas de la farándula local. Antonópulos y Ábalos mantuvieron una relación entre 2007 y 2013, y en 2012 llegó Camilo, el primer hijo de la actriz.

Tras su separación, Mónica rehízo su vida sentimental junto a Marco Antonio Caponi, con quien está en pareja desde 2016 y tuvo a su segundo hijo, Valentino, en 2018.

LOS FAMOSOS ASISTIERON AL ESTRENO DE LOS REFUGIADOS, LA NUEVA PELÍCULA DE MARCO ANTONIO CAPONI

Mónica Antonópulos (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos y su hijo Camilo (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi (Foto: Movilpress)

Marco Antonio Caponi (Foto: Movilpress)

Pedro Fonatine, Santiago Esteves y Marco Antonio Caponi (Foto: Movilpress)

Diego Gentile (Foto: Movilpress)

Florencia Bas y Clara Darín (Foto: Movilpress)

