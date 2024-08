Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi hablaron en exclusiva con Ciudad en el marco del Martín Fierro Digital 2024.

En el ida y vuelta con la pareja, la actriz contó cómo se preparó para ponerse en la piel de Yuyito González en la serie de Guillermo Cóppola.

La actriz, reconocida en la premiación de pasado lunes 19 de agosto como Mejor Instagramer, expresó: “Increíble la historia y ponerme en la piel de Yuyito, que es un un ícono, alguien que me crié mirándola, es impresionante”.

Mónica Antonópulos en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

Sobre su presente profesional, Caponi comparte escenario junto a Carla Peterson, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Claudeville y Juan Isola en la obra teatral Reverso, ¿qué es real y qué no?, y en la misma línea, Mónica realiza una gira nacional con El Beso.

Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos en la piel de sus personajes, Ricardo y Liliana (Foto: captura de Instagram).

Juntos interpretan a Ricardo y Liliana en sus redes sociales, los divertidos videos que comparten con todos sus seguidores y por los que la artista fue elegida como Mejor Instagramer 2024 en la ceremonia antes mencionada.

MARCO ANTONIO CAPONI Y MÓNICA ANTONÓPULOS, EN EXCLUSIVA CON CIUDAD EN EL MARTÍN FIERRO DIGITAL 2024

- Interpretaste a Yuyito González en la ficción de Coppola, ¿cómo te sentiste al interpretarla? ¿Cómo fue la previa, el preparado?

- Bueno, una ficción impresionante de la mano de Ariel Winograd, increíble la historia y ponerme en la piel de Yuyito, que es un un ícono y que me crié mirándola, es increíble.

Aparte empieza a pasarme algo buenísimo también con los años y es que uno empieza a hacer algunas cosas que hacía de chico y veía, eso es hermoso.

-¿Están con la nominación?

-Sí, estamos contentos con la nominación de Ricardo y Liliana. Felices de esta microficción que tiene tres meses, que están aceptadas por la gente, por la comunidad.

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

- Si tuvieran que interpretarlos para una biopic sobre su vida, ¿quién les gustaría que los interprete?

- ¿La nuestra? Los homenajes me da como que ya te estar muriendo, no quiero ni pensarlo, no se me ocurre a nadie. Estamos grandes, pero no tanto.

- ¿Proyectos laborales?

- Estamos haciendo teatro, los dos. Él en Reverso una obra increíble. Yo ahora por gira nacional con El Beso también. Pero bueno, también filmé hace poquito una serie. Así que contentos dentro de la ficción que hay.

