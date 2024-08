El lunes 19 de agosto se llevó a cabo la entrega de premios del Martín Fierro Digital 2024 y Caro Pardíaco, Pablito Castillo y Luquitas Rodríguez hablaron en exclusiva con Ciudad tras recibir sus estatuillas.

Tal como Migue Granados, Luquitas se llevó el galardón de oro así como también la distinción en la terna Mejor Contenido de Humor en Youtube, en la que compitió con Fran Gómez, Guille Aquino, Matías Bottero y RulotomboTV.

Luquitas Rodríguez en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

Antes de recibir el último premio, el streamer se mostró agradecido con APTRA en el ida y vuelta con este portal: “Estoy muy contento la verdad, contento de haber ganado, así que llevamos el premio para casa. Gracias de corazón a todos”.

Pablito Castillo, otro de los condecorados de la gran noche, habló de su presente en el mundo de las redes sociales tras grabar videos con celebridades como Rodrigo de Paul, Leo Paredes, Enzo Fernández, entre otros.

“Increíble cómo se abrió las puertas con un montón de cosas. Los futbolistas, la gente del medio y muchos famosos, se coparon en hacer contenido juntos, me encanta que me puedan dar ese espacio, ese lugar y yo chocho. Imagínate, grabar con ellos es una locura para mí”, dijo el influencer.

Sobre su nominación, recordó: “El mismo año que gané en Los Más Clickeados, gané también el Martín Fierro así que muy contento. Ya estar nominado es un montón. Simplemente es venir y pasarla bien. Si se tiene que dar, que se dé”.

Pablito Castillo

Finalmente, Pablito recibió el Martín Fierro en la terna Mejor Contenido De Humor En TikTok y volvió a hablar con Ciudad, súper agradecido: “Estoy muy feliz, no sé si no me la esperaba, me voy re contento con esto”.

CARO PARDÍACO EN EL MARTÍN FIERRO DIGITAL 2024

Caro Pardíaco fue otra de las personalidades que habló en exclusiva con Ciudad en el Martín Fierro Digital 2024, celebración en la que Julián Kartún se volvió a poner en la piel de Caro y expresó: “Estoy re contenta”.

- ¿A quién le dedicas este premio?

- A mi familia, a mis amigos, a la gente de Olga y los que confían en mí.

- ¿Te lo esperabas?

- No, qué sé yo, o sea, estaba bueno, si salía salía, y salió.

Caro Pardíaco en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

-¿Y cómo fue el preparado, la previa de Caro para la llegada, para venir acá?

- No, súper tranqui, pasé por mi vestuarista, me puse un saco así medio japonés, tipo oriental Tokio, muy mona. Así que bueno, gracias.

