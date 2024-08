Flor de la Ve mantuvo un ida y vuelta con Ciudad en el Martín Fierro Digital 2024 luego de recibir su premio en la terna Girl Power y habló de todo, entre ello dejó en claro su postura con la polémica de Alberto Fernández.

“A Tamara Pettinato la saco porque me enfoco mucho más en que ese día se estaba debatiendo la presencialidad de los colegios en Argentina y nosotros teníamos un presidente que estaba haciendo esas pajereadas”, comentó indignada.

La conductora de Intrusos remarcó en la entrevista su posición respecto de la panelista: “No tengo nada que decir de ella, creo que al que debemos cuestionar y al que le tenemos que pedir explicaciones es a Alberto”.

Flor de la Ve en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

La actriz y modelo se destacó una vez más con su look, en esta oportunidad total black, en una noche imperdible para la cultura y el espectáculo argentino en el que agradeció: “Me gusta esta industria, poder trabajar, colaborar e ir a todos los lugares que me invitan y aportar”.

Sobre su presente familiar, Flor contó que está con los preparativos del cumpleaños de sus hijos. “Estoy disfrutando de mi familia muchísimo, el domingo tenemos festejo y como ya son pre-adolescentes los pedidos son otros”, confesó.

FLOR DE LA VE HABLÓ CON CIUDAD EN EL MARTÍN FIERRO DIGITAL 2024

- Felicidades, antes que nada. ¿A quién le dedicás este premio?

- A mi marido, a mis hijos. Estaba tan nerviosa que no se lo pude dedicar a ellos, así que la verdad que nada, no me lo esperaba.

Me sorprendió completamente este premio, creí que se lo iban a dar a Juli. Estaba así y dije, ¡no!. No sabía, no había preparado absolutamente nada, así que agradecida, los premios siempre son un mimo al trabajo.

Estar nominada con mujeres tan importantes, sobre todo por el mensaje y por lo que significa Girl Power, y encima ganarlo, ¡feliz!.

- Estas en un momento profesional impresionante con la conducción de Intrusos, entre otras cosas como desfiles, ¿cómo estás vos viviendo este momento profesional?

- La verdad es que me encantaría quizás hacer muchas más cosas, a veces no puedo por el tema del trabajo. A mí me gusta esta industria, poder trabajar, colaborar, poder ir a todos los lugares que me invitan, aportar a esta industria de la que nos nutrimos todos de todos.

Que ustedes estén acá esta noche cubriendo el evento con todo lo que eso significa porque su web es importantísima, es súper valorable. Así que les mando un beso a todos los chicos de Ciudad Magazine porque siempre me tienen en cuenta y me likean.

Venimos de una pandemia que no fue hace mucho tiempo donde estuvo todo parado y que se vuelva a generar trabajo, esto genera mucho más empleo para todos lo que somos parte de esta industria.

- ¿Y en la maternidad cómo estás? Aparte de que vas a ser abuela también...

- Sí, también. La verdad que estoy disfrutando de mi familia muchísimo, me siento bendecida y agradecida.

Flor de la Ve en el Martín Fierro Digital 2024 (Foto: Movilpress).

- ¡Tus hijos están cada vez más grandes!

- Cumplen años el domingo, así que imagínate.

- ¿Preparativos?

- Todos, todos los preparativos, ahora cambió porque ahora ya son pre-adolescentes, así que los pedidos son otros.

- Una última pregunta, Flor, del tema de Tamara Pettinato, que yo sé que vos lo tocaste en tu programa. ¿Qué pensás al respecto y del último video que se viralizó el sábado?

- Para mí, a ella, la verdad que a pesar de lo que piensa muchísima gente, yo la saco porque me enfoco mucho más en Alberto, en el expresidente y lo que sucedía puntualmente ese día que se hicieron esos videos, se estaba tratando en Argentina la presencialidad en las escuelas.

Entonces, digo... no puedo creer que se estaba debatiendo eso y teníamos un presidente que estaba haciendo esas pajereadas, me indigna mucho más eso. No tengo nada que decir de ella, creo que al que debemos cuestionar y al que le tenemos que pedir explicaciones es Alberto Fernández.

- ¿Nos querés mostrar tu look? Sí. Para La Jaula de la Moda y para nuestro portal de Ciudad.

- Mirá que divino... le voy a contar a la gente que era muy difícil elegir el dress code porque no saben el frío que hacía para llegar acá. Admiro a las chicas que vinieron en vestido, pero yo dije me voy con este look que yo ya la había usado y me pareció muy canchero para hoy.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.